Возбуждено уголовное дело.

Вечером 27 декабря в Санкт-Петербурге в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте произошел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало в камере хранения. Мощность взрыва составила порядка 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СК РФ.

По данным СМИ, пострадали 10 человек, один госпитализирован с тяжелыми повреждениями.

Портал "Фонтанка" спустя некоторое время после ЧП обнародовал видео с камеры наблюдения магазина, на котором запечатлен предполагаемый подрывник. Мужчина в зеленой куртке с капюшоном зашел в торговое заведение за полчаса до срабатывания СВУ. Оставив в камере хранения рюкзак, он вышел на улицу.

Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более человек". Для оказания помощи в расследовании по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.