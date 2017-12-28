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На Серовском тракте Ford протаранил КамАЗ - погибла женщинаСегодня в 09:13

Еще один человек пострадал.

Поздним вечером 27 декабря 2017 года на 276-м километре Серовского тракта Ford Fusion протаранил стоящий КамАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 21-летний водитель иномарки получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму живота, перелом лодыжки и рваную рану подбородка. 60-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте.

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