×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Кыргызстане 106 подростков отравились на школьной дискотекеСегодня в 10:17

  • Текст

Газом.

В селе Кагети (Чуйская область, Кыргызстан) 106 школьников и четыре учителя отравились газом от генератора. ЧП случилось во время дискотеки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Республики.

Ученики 7-8 классов школы имени Исаева устроили праздник в спортзале. В этот день в учебном заведении не было света, поэтому подростки использовали генератор.

По данным Минздрава, на 16.00 с признаками отравления газом к врачам обратилось 50 человек. Школьников и учителей, присутствующих на дискотеке, госпитализировали до 20.30: медики проверяли их состояние здоровья, чтобы перестраховаться.

Сейчас под наблюдением специалистов остаются два ученика и один учитель. Их состояние стабильное.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×