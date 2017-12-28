Газом.

В селе Кагети (Чуйская область, Кыргызстан) 106 школьников и четыре учителя отравились газом от генератора. ЧП случилось во время дискотеки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МЧС Республики.

Ученики 7-8 классов школы имени Исаева устроили праздник в спортзале. В этот день в учебном заведении не было света, поэтому подростки использовали генератор.

По данным Минздрава, на 16.00 с признаками отравления газом к врачам обратилось 50 человек. Школьников и учителей, присутствующих на дискотеке, госпитализировали до 20.30: медики проверяли их состояние здоровья, чтобы перестраховаться.

Сейчас под наблюдением специалистов остаются два ученика и один учитель. Их состояние стабильное.