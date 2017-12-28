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В Тюмени из горящего пансионата эвакуировали 160 человекСегодня в 10:06

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Огонь повредил три квартиры и кровлю.

Ранним утром 28 декабря 2017 года в Тюмени в восьмиэтажном пансионате на улице Судостроителей произошел крупный пожар.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение поступило в 06.12. Пожарные подразделения прибыли через пять минут. Горела комната на восьмом этаже, а также кровля на площади 100 квадратных метров.

Из здания было эвакуировано 160 человек. Еще 10 человек выведены по лестничным маршам.

Пожар был локализован спустя 1,5 часа. В тушении принимали участие 72 человека и 24 единицы техники. Огонь повредил кровлю на всей площади, а также три квартиры. Погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания выясняются.

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