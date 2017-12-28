На трассе.

Утренние туманы, оккупировавшие в предновогоднюю неделю Объединенные Арабские Эмираты, стали причиной не только задержек авиарейсов. Из-за плохой видимости страдают многочисленные автомобилисты.

Как сообщил "Уралинформбюро" очевидец происшествия, утром 27 декабря на трассе Аль-Айн – Абу-Даби столкнулись десятки автомобилей. Информация о пострадавших и сумме ущерба уточняется.

Стоит напомнить, что в январе 2016 года на этой же дороге произошла массовая авария с участием 69 машин. Тогда травмы получили 23 человека.