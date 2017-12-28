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Доминиканцы отравились ромом на поминках по жертвам токсичного алкоголяСегодня в 12:46

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В больнице - десятки человек.

В Доминиканской Республики 10 человек отравились токсичным ромом на поминках. Примечательно, что пострадавшие пришли почтить память тех, кто погиб из-за этого же напитка, пишут федеральные СМИ.

Речь идет о гаитянском роме, в составе которого был метиловый спирт. На прошлой неделе от него погибли 12 человек, более 20 были госпитализированы. В настоящее время источник происхождения опасного напитка устанавливается, передает "Уралинформбюро".

Следует напомнить, что подобная история произошла в начале ноября в Челябинской области. Там на Аргазинском водохранилище утонули 5 человек, приехавшие почтить память погибших на том же водоеме.

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