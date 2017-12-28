Среди них 4 детей.

В автомобильной аварии в Югре погибли десять человек, четверо из них - дети. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Авария произошла вечером 3 января на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск-Нягань. На трассе столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster, сообщили в югорском УМВД.

На место аварии выезжали спасатели МЧС, полиция и следователи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Стоит напомнить, около года назад в Югре в ДТП погибли 12 человек, 10 из них - дети. Тогда в аварию попал автобус, перевозивший юношескую команду по спортивной гимнастике. Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

Также по теме:

В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе