×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре в ДТП погибли 10 человекСегодня в 00:43

  • Текст

Среди них 4 детей.

В автомобильной аварии в Югре погибли десять человек, четверо из них - дети. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Авария произошла вечером 3 января на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск-Нягань. На трассе столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster, сообщили в югорском УМВД.

На место аварии выезжали спасатели МЧС, полиция и следователи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Стоит напомнить, около года назад в Югре в ДТП погибли 12 человек, 10 из них - дети. Тогда в аварию попал автобус, перевозивший юношескую команду по спортивной гимнастике. Судебное разбирательство по данному делу продолжается.

Также по теме:
В Югре закончились прения по делу о югорской автокатастрофе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×