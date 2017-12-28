В Югре в ДТП погибли 10 человекСегодня в 00:43
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Среди них 4 детей.
В автомобильной аварии в Югре погибли десять человек, четверо из них - дети. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Авария произошла вечером 3 января на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск-Нягань. На трассе столкнулись автомобили Mazda 6 и Renault Duster, сообщили в югорском УМВД.
На место аварии выезжали спасатели МЧС, полиция и следователи. Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Стоит напомнить, около года назад в Югре в ДТП погибли 12 человек, 10 из них - дети. Тогда в аварию попал автобус, перевозивший юношескую команду по спортивной гимнастике. Судебное разбирательство по данному делу продолжается.
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