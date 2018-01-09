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В Тюмени сгорела девятиэтажка - погиб человекСегодня в 08:15

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Возбуждено уголовное дело.

Следователи устанавливают виновных в пожаре, который произошел 8 января в доме №4 по улице Олимпийской в Тюмени. Огнем уничтожено около 1 500 "квадратов" жилой девятиэтажки. На данный момент известно об одном погибшем и одном пострадавшем, передает "Уралинформбюро".

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 17.41. Когда на место прибыли первые пожарные расчеты, горели обшивка здания и кровля. Были эвакуированы 160 человек, спасены - 24. На тушение работали 24 единицы спецтехники и 110 спасателей.

По версии следователей, причиной пожара стал поджог одной из квартир неустановленным лицом. Уголовное дело возбуждено по статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.


Фото: 72.mchs.gov.ru

Проверку по факту произошедшего проводит также региональная прокуратура.

Фото: vk.com/incident_tmn

Пострадавшие жильцы размещены в гостинице "Колос".


Фото: http://tyumen.sledcom.ru

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