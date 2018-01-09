Пострадали двое детей.

Днем 8 января на десятом километре автодороги Екатеринбург - Тюмень в лобовом столкновении Kia и ВАЗ-2112 погибли три человека, четверо - пострадали.

По данным УГИБДД по Свердловской области, 20-летняя девушка, управляющая иномаркой, не учла метеоусловий, не справилась с управлением и вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с ВАЗом.

В результате аварии погибли пассажир Kia, водитель и пассажирка ВАЗа. С тяжелыми травмами госпитализированы водитель иномарки и трое пассажиров "двенадцатой": женщина, трехлетняя (находится в коме) и годовалая девочки.



Видео: inburg.ru