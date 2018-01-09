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В Екатеринбурге полыхал склад с пластикомСегодня в 08:56

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На площади 400 "квадратов".

Поздним вечером 8 января на Промышленном проезде в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с сырьем для производства пластиковой тары. Пламя охватило 400 "квадратов".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21.37. На месте работали более 50 человек и 20 спецмашин. Ближе к полуночи пожар был локализован. Полностью ликвидировать огонь удалось 9 января в 1.30. Пострадавших нет.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано. В настоящее время выясняется причина возгорания.


Фото: Петр Зверев


Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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