На площади 400 "квадратов".

Поздним вечером 8 января на Промышленном проезде в Екатеринбурге произошел крупный пожар на складе с сырьем для производства пластиковой тары. Пламя охватило 400 "квадратов".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 21.37. На месте работали более 50 человек и 20 спецмашин. Ближе к полуночи пожар был локализован. Полностью ликвидировать огонь удалось 9 января в 1.30. Пострадавших нет.

Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано. В настоящее время выясняется причина возгорания.



Фото: Петр Зверев