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14-летняя челябинка выжила после падения с пятого этажаСегодня в 09:48

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Она в больнице.

Поздним вечером 8 января 2018 года в Челябинске на улице Энгельса из окна пятого этажа выпала 14-летняя девочка. Она выжила.

"Да, такой факт зарегистрирован. Сейчас девочка находится в больнице, у нее травма позвоночника. Проводится проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

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