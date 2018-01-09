Он погиб.

Утром 8 января на 141-м километре Серовского тракта лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2106 и Hyundai Matrix.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 58-летний водитель "шестерки". Он возвращался домой после суточного дежурства в утомленном состоянии.

Виновник аварии погиб на месте. Пострадали трое пассажиров иномарки - у всех диагностированы ушибы.