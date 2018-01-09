И двое взрослых.

Утром 8 января на 63-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Ford Mondeo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновницей аварии стала 28-летняя женщина - водитель Hyundai. Она неправильно выбрала скорость, и машину занесло на встречку.

Автоледи получила ушибы ноги и спины. Также пострадали трое пассажиров Ford: у 54-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, 7-летний мальчик получил тупую травму живота, его 15-летний брат получит ушиб спины.