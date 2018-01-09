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В лобовом ДТП под Режом пострадали двое детейСегодня в 10:02

И двое взрослых.

Утром 8 января на 63-м километре трассы Екатеринбург - Реж - Алапаевск лоб в лоб столкнулись Hyundai Solaris и Ford Mondeo.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновницей аварии стала 28-летняя женщина - водитель Hyundai. Она неправильно выбрала скорость, и машину занесло на встречку.

Автоледи получила ушибы ноги и спины. Также пострадали трое пассажиров Ford: у 54-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, 7-летний мальчик получил тупую травму живота, его 15-летний брат получит ушиб спины.

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2 комментариев из 2 | смотреть все
Ирина Сегодня в 10:22

Уверена, что не женщина виновата. В этом месте трассы подрядчик плохо почистил дорогу, был сплошной снежный накат, я там ехала днем и видела

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Сергей Сегодня в 14:14

Аварию видел лично трасса была вычищена просто ......... даже опытного могло занести да ещё и с горки,накат был даже при скорости по знакам 70 машина шла тяжело, Всем пострадавшим Здоровья!!!

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