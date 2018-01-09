Его друг пострадал.

Вечером 8 января в Когалыме на улице Южной в ДТП погиб молодой человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды югорского УГИБДД, 22-летняя девушка - водитель Daewoo Nexia на гибкой сцепке перевозила детский снегокат и надувные санки ("бублик"). Последние выкатились на встречную полосу, где ехал Hyundai Sonata.

Пострадали двое молодых людей 23 лет, которые находились на снегокате и "бублике". Один из них вскоре скончался.