Тело погибшего в Прикамье срочника сегодня доставят в ЧелябинскСегодня в 12:51
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Дело пока не возбуждено.
5 января 2018 года в Прикамье в войсковой части в поселке Сокол в душевой нашли тело 20-летнего срочника из Карталов. По предварительным данным, он покончил с собой.
По словам сестры погибшего, у молодого человека был конфликт с сослуживцем. "В военной части нам сказали, что это вина другого солдата, уроженца Дагестана М. У них с братом возникла ссора на межнациональной почве, это продолжалось с декабря. Конфликт у них еще был в старой роте охраны, а потом М. вместе с моим братом перевелся в часть в поселке Сокол. Там М. настраивал против брата других сослуживцев.
В части нам сказали, что у них с М. был межнациональный конфликт, а в том, что случилось, 70% - это вина М. Хотя до этого нам говорили другое: что брат сделал это сам и не было никаких конфликтов. Сослуживцы рассказали, что в тот день в обед брат смеялся, рассказывал анекдоты. Делился, что, наконец, в понедельник его посадят на машину. Согласно результатам эксперта, время смерти — примерно 15.30, а в 18.40 кто-то сидел с его телефона в вайбере. Кроме того, в том помещении, где нашли брата, висела видеокамера. Она снимает часть сушилки и могла заснять, кто входил. Но в тот день, как нам сказали, она сломалась", - рассказала девушка в интервью 59.ru.
Семья намерена настаивать на проведении независимой судмедэкспертизы.
"Уголовное дело пока не возбудили: идет доследственная проверка. Вчера было вскрытие тела, все материалы переданы в ВСО по Пермскому гарнизону. Сегодня военный борт доставит тело в Челябинск, отсюда уже в Магнитогорск", - рассказал "Уралинформбюро" председатель "Союза призывников России" Марсель Хазиев.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что фактов физического насилия над погибшим не установлено. Сейчас выясняется, что толкнуло срочника на роковой шаг.
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