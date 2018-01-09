Пенсионер и его сын.

В селе Ангал Батыр (Акмолинская область, Казахстан) насмерть замерзли пожилой мужчина и его сын. Эксперты, проводившие вскрытие, выяснили, что тела пролежали в сельском доме несколько дней.

Согласно результатам вскрытия, смерть 79-летнего и 47-летнего мужчин наступила 4 января от общего переохлаждения организма, пишет Sputnik со ссылкой на собственные источники.

В районном акимате заявили, что у погибших было достаточно дров и угля для отопления. Там также отметили, что семья была благополучной, передает "Уралинформбюро".