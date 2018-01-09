В Пионерском районе.

Утром 9 января в Екатеринбурге на перекрестке улиц Советской и Уральской столкнулись карета скорой помощи и такси. Фото с места происшествия в соцсети выложили очевидцы.

В отделении пропаганды городского управления ГИБДД "Уралинформбюро" сообщили, что в ДТП никто не пострадал. Кто стал виновником аварии, не уточняется.