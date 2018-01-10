И пострадал годовалый ребенок.

Вечером 8 января в Курганской области на 62-м километре автодороги "Иртыш" лоб в лоб столкнулись Audi 100 и фура Scania.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Зауралью, на встречную полосу выехал 44-летний водитель легковушки. Он и его 49-летний пассажир скончались на месте. Еще один пассажир - годовалый мальчик - получил травмы.

Обстоятельства аварии выясняются.