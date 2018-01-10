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Самолет рейса Екатеринбург - Москва загорелся в полете09 января в 15:52

  • Текст

Он сел в Шереметьево.

9 января в аэропорту Шереметьево приземлился загоревшийся Boeing. Лайнер выполнял рейс Екатеринбург - Москва.

"Перед посадкой в "Шереметьево" самолета Boeing-737 стюардессы обнаружили искрение и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и самостоятельно при помощи огнетушителя попробовали справиться с пожаром. Однако через некоторое время проводка вновь начала искрить, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители", - пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пилоты благополучно приземлили лайнер в аэропорту. Пассажиров эвакуировали, а судно отстранили от полетов, передает "Уралинформбюро".

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