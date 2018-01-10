Хотел напугать.

В Актобе (Казахстан) работник "Сбербанка" случайно застрелил коллегу из охотничьего ружья. Инцидент произошел ранним утром 5 января после совместного застолья, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте внутренних дел по Актюбинской области.

40-летний местный житель решил попугать приятеля, работающего в банке юристом. Мужчины вышли во двор, где хозяин жилища взял оружие, а затем случайно выстрелил товарищу в грудь.

От кровопотери 48-летний пострадавший скончался в реанимации. Его приятель теперь находится под арестом.

Ведется досудебное расследование по статье об убийстве.