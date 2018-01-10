Во время катания на "бубликах".

Вечером 8 января 2018 года в Красноармейском районе во время катания на тюбинге серьезно пострадала 9-летняя девочка. В нее врезался ехавший сзади мужчина. Школьницу госпитализировали с переломом свода черепа и ушибом мозга.

"Вчерашний вечер я запомню на всю жизнь. Это был ужасный ужас. У нашей дочери перелом свода черепа и легкий ушиб мозга просто из-за того, что рядом с ней катился мужчина, которого раскрутили и он на скорости ударил ее ногой по голове. Самое печальное, что на таком опасном аттракционе нет ни спасателей, ни медиков. Причем еще минут 5 мы не могли ее поднять снизу. А потом гнали до Челябинска 30 минут. Я в шоке, для того, чтобы провести праздник двора должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И конечно они ни за что ответственности не несут", - написала в соцсети "ВКонтакте" мать пострадавшего ребенка (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Родители девочки намерены обратиться в прокуратуру.