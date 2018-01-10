Родители оставили их одних.

Утром 9 января в Ревде трое детей в результате пожара отравились угарным газом. В момент возгорания мальчики 7 и 3 лет и годовалая девочка находились в квартире одни. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дети были доставлены в больницу. Состояние мальчиков – стабильное, девочки – тяжелое.

Прокуратура устанавливает причину пожара. Среди приоритетных версий – неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Помимо этого выясняется, где были родители детей в момент ЧП, также будут проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетних.