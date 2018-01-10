Серьезные травмы у двух его пассажиров.

Утром 9 января на 211-м километре автодороги Екатеринбург - Тюмень лоб в лоб столкнулись Tatra и Ford Transit.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 40-летний водитель Tatra превысил скорость и вылетел на встречку, где сначала протаранил ограждение, а затем врезался в Ford.

58-летний водитель фургона скончался на месте. Серьезные травмы получили два его пассажира. 26-летнего молодого человека доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом таза и ушибом грудной клетки. У 27-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы бедра и носа.