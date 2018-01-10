Еще один человек пострадал.

Днем 9 января на 283-м километре Пермского тракта произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 39-летний водитель Toyota Corolla. Он неправильно выбрал скорость, протаранил ограждение и попутный Renault Logan. От удара Toyota отбросило на встречку, где ехал грузовик Isuzu.

32-летний пассажир Toyota скончался на месте. Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибом грудной клетки.