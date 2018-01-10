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Двухлетняя девочка замерзла насмерть во дворе собственного домаСегодня в 10:54

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Мать оставила ее без присмотра.

В Сорочинске от переохлаждения погибла двухлетняя девочка. Инцидент произошел еще 5 января, однако известно о нем стало только сейчас.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Оренбургской области, мать погибшей в этот день ушла из дома, оставив девочку с пятилетним братом. Вернувшись примерно через 1,5 часа, женщина нашла свою дочь мертвой во дворе. Верхней одежды на ребенке не было.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему". Помимо проверки родителей следователям предстоит оценить деятельность должностных лиц органов системы профилактики.

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