Еще шесть человек пострадали.

Вечером 9 января на 323-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Уватский район) во время метели произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 27-летний водитель Toyota Corolla выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Liberty. От удара Toyota отбросило на свою полосу, где ехал самосвал Shaanxi.

Виновник аварии погиб на месте. Трое его пассажиров получили тяжелые травмы: у молодых людей 19-26 лет черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы. Один из них получил скальпированную рану головы, другому оторвало пальцы.

Также пострадали 41-летний водитель Nissan и две его пассажиров. У всех переломы и ушибы.