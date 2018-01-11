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Мурманчанин ради бутылки вина протаранил магазин на броневике10 января в 15:07

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Который угнал.

Утром 10 января в Апатитах (Мурманская область) пьяный местный житель угнал бронетранспортер и протаранил витрину магазина.

"Обычное утро в Апатитах. Просто МТЛБ въехал в магазин Семья на северной 25", - написал один из местных жителей в группе "Подслушано Апатиты" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Судя по фото, БТР зацепил также легковушку, припаркованную рядом с магазином.


Фото: Алексей Асанович, vk.com/pdsh51

По имеющимся данным, угонщик похитил бутылку вина из магазина. Его задержали с поличным.

По свидетельству очевидцев, за несколько дней до этого тот же мужчина угнал КамАЗ, передает "Уралинформбюро".

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