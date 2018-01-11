Огонь охватил 1000 "квадратов".

В поселке Бобровский (Сысертский ГО) полыхает изоляционный завод. Сообщение о пожаре в цехе по производству эпоксидной смолы поступило в 13.29 10 января, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Угроза распространения огня ликвидирована, в 14.48 пожар был локализован. Предварительная площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Тушение огня продолжается. Задействованы десять единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии одного километра от места пожара", - сказали в ведомстве.

Из горящего цеха эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.