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На Среднем Урале полыхает крупный завод10 января в 15:33

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Огонь охватил 1000 "квадратов".

В поселке Бобровский (Сысертский ГО) полыхает изоляционный завод. Сообщение о пожаре в цехе по производству эпоксидной смолы поступило в 13.29 10 января, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Угроза распространения огня ликвидирована, в 14.48 пожар был локализован. Предварительная площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. Тушение огня продолжается. Задействованы десять единиц пожарной и спецтехники, более 30 человек. Подвоз воды для целей пожаротушения осуществляется от пожарного гидранта, который находится на расстоянии одного километра от места пожара", - сказали в ведомстве.

Из горящего цеха эвакуировали 50 человек. Информации о пострадавших пока не поступало. Угрозы жилым домам нет.

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