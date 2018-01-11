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В Нижневартовске неаккуратный рабочий спалил чужое имущество на 10 миллионов10 января в 16:37

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Его ждет в суд.

В Нижневартовске будут судить 47-летнего жителя Бийска за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. Мужчина в августе прошлого года нечаянно поджег торговый центр "Квартал".

Огнем было повреждено здание и уничтожено имущество, находящееся в нем. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов рублей.

В пресс-службе прокуратуры города "Уралинформбюро" рассказали, что мужчина на крыше торгового центра отпиливал "болгаркой" уголок. Искры попали на утеплитель кровли, из-за чего и начался пожар.

Бийчанину грозит до одного года лишения свободы.

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