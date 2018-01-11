Его ждет в суд.

В Нижневартовске будут судить 47-летнего жителя Бийска за уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. Мужчина в августе прошлого года нечаянно поджег торговый центр "Квартал".

Огнем было повреждено здание и уничтожено имущество, находящееся в нем. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов рублей.

В пресс-службе прокуратуры города "Уралинформбюро" рассказали, что мужчина на крыше торгового центра отпиливал "болгаркой" уголок. Искры попали на утеплитель кровли, из-за чего и начался пожар.

Бийчанину грозит до одного года лишения свободы.