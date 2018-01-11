Каталась на "бублике".

В столице Урала школьница сломала позвоночник, катаясь с горки на "бублике". Об этом "Уралинформбюро" рассказали в пресс-службе горздрава.

Девочка пострадала на необорудованном склоне рядом с горнолыжным комплексом "Уктус". С серьезной травмой ее направили в научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии.

Всего за новогодние каникулы в городскую детскую больницу №9 доставили 270 человек. Были обращения с переломами, вывихами, сотрясениями головного мозга. 69 детей госпитализировали. Особую опасность, по мнению специалистов, представляют "бублики". Катаясь на них с горок, дети травмировались целыми группами.