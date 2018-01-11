Огонь прошелся по 1200 "квадратов".

10 января 2018 года к 16.00 пожарные ликвидировали возгорание на изоляционном заводе в поселке Бобровском.

"Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По уточненной информации, возгорание возникло в цехе по производству изоляционных материалов, в котором находились производственное оборудование, лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, смола. Пострадавших нет. Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги.

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