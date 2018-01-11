Он проходил потерпевшим по делу об избиении.

В тюменском УМВД проводят служебную проверку по факту смерти 45-летнего местного жителя после "производства следственных действий" в отделе полиции №7.

"Мужчина проходил потерпевшим по уголовному делу по ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 8 декабря 2017 года его доставили в отдел полиции для производства следственных действий. При этом у него были признаки сильной алкогольной интоксикации. В отделении мужчине стало плохо. Прибывшие по вызову врачи доставили его в больницу. На следующий день мужчина скончался", - рассказал "Уралинформбюро" официальный представитель УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Однако, как сообщила "Вслух.ру" вдова тюменца, в качестве причины смерти в справке указаны "контакт с тупым предметом с неопределенными намерениями" и "травматическое кровоизлияние в мозг".

"Врач, к которому поступил мой муж, рассказал, что Андрея доставили в больницу с черепно-мозговой травмой в состоянии комы. Но сотрудники полиции настаивали на отравлении. Мужу сделали МРТ, но не увидели изначально кровоизлияния в мозг и стали промывать ему желудок", – сообщила женщина журналистам.

27 декабря по факту гибели мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть".