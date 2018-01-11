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Под Березниками автоледи на Renault протаранила столбСегодня в 10:19

  • Текст

Ее госпитализировали.

Вечером 10 января на трассе Пермь - Березники женщина - водитель Renault Sandero протаранила столб.

"Авария на круглом руднике! Девушка не справилась с управлением при обгоне и врезалась в столб. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию без сознания", - написали очевидцы в группе "Все Березники" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий в краевом УГИБДД на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.


Фото: vk.com/vseberezniki

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