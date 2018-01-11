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Польша назвала причиной крушения самолета Качиньского серию взрывовСегодня в 11:17

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Произошедших изнутри.

Самолет с польским президентом Лехом Качьинским рухнул под Смоленском из-за серии взрывов на борту. К такому выводу пришла комиссия Республики, повторно расследующая гибель своего лидера.

Как сообщает РБК, версию о взрывах на борту ТУ-154 на пленарном заседании органа 10 января озвучил международный эксперт в области исследований авиационных происшествий Фрэнк Тейлор. По его словам, левое крыло авиалайнера было разрушено в результате "внутреннего взрыва" сразу в нескольких частях: в крыле, предкрылках, а также в центроплане.

Он также опроверг выводы другой комиссии, которая считала, что крыло самолета было разрушено в результате удара о березу.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. Погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе глава Республики и его супруга.

Изначально считалось, что самолет зацепился за верхушки деревьев в условиях сильного тумана. Однако польская стороны не согласилась с данной версией экспертов, и стала обвинять в гибели президента смоленских авиадиспетчеров, а позже и вовсе настаивать на теракте.

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