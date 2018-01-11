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Пьяный екатеринбуржец на иномарке сбил 15-летнюю велосипедисткуСегодня в 11:01

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На тротуаре.

Вечером 10 января в Екатеринбурге на улице Шефской 53-летний водитель Hyundai Santa Fe наехал на снежный отвал и вылетел на тротуар. Пострадала 15-летняя велосипедистка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновник аварии был пьян. Школьницу доставили в больницу. Она получила перелом пальца.

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