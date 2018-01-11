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В Миассе бесправник протаранил маршрутку - он погибСегодня в 11:37

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Еще двое пострадали.

Утром 11 января в Миассе на Тургоякском шоссе произошло смертельное ДТП - столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутка ГАЗель.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель городского ОМВД Ольга Суханова, на встречную полосу при невыясненных обстоятельствах выехал 30-летний водитель "десятки". Ранее он был лишен прав.

Виновник аварии скончался на месте. Еще два человека получили травмы - 38-летний водитель маршрутки и его 46-летняя пассажирка.


Фото: Андрей Качев, vk.com/inzidentmiass

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