Еще двое пострадали.

Утром 11 января в Миассе на Тургоякском шоссе произошло смертельное ДТП - столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутка ГАЗель.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель городского ОМВД Ольга Суханова, на встречную полосу при невыясненных обстоятельствах выехал 30-летний водитель "десятки". Ранее он был лишен прав.

Виновник аварии скончался на месте. Еще два человека получили травмы - 38-летний водитель маршрутки и его 46-летняя пассажирка.



Фото: Андрей Качев, vk.com/inzidentmiass