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В балке на Ямале нашли два сгнивших трупаСегодня в 12:04

  • Текст

Мужчины и женщины.

В Ноябрьске в балке обнаружили два сгнивших трупа. Личности погибших установлены. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 10 января 2018 года в полицию обратились сотрудники одного из предприятий. Они сообщили, что их 45-летний коллега долгое время не подает о себе вестей. Полицейские прибыли к вагончику-бытовке, в котором жил мужчина. Внутри они обнаружили тело хозяина, висящее в петле, а также тело его 29-летней знакомой.

В настоящее время проводится ряд экспертиз. Выясняется причина и давность наступления смерти. Устанавливается круг общения погибших.

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