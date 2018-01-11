Играя с братом.

В селе Преображенка (Воронежская область) 10-летний ребенок погиб, спрыгнув со второго этажа кровати во время игры с братом. Трагедия в семье с 11 детьми произошла 31 декабря, передает "Уралинформбюро".

По информации "Вести Воронеж", школьник играл с братом в детской и решил спрыгнуть с верхнего яруса кровати. Капюшоном спортивной куртки мальчик зацепился за конструкцию и повис на нем, из-за чего замок сдавил школьнику горло. Брат-погодка погибшего сначала предположил, что это продолжение игры, а только потом позвал на помощь маму. Женщина не успела спасти сына.

Стоит отметить, что многодетная семья в селе считается малообеспеченной, но благополучной. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.