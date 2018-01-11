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В Екатеринбурге ищут очевидцев жестокой расправы с собакойСегодня в 13:37

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Пса привязали и взрывали петарды.

Полиция Екатеринбурга выясняет причины гибели собаки в новогоднюю ночь. Местные жители заявляют о жестокой расправе. Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием наказать живодеров. Под ней подписалось более 90 тысяч человек.

"В Екатеринбурге собаку по кличке Рекс украли с дачи местных жителей, привязали его за хвост веревкой и взрывали рядом с ним петарды. Жители Екатеринбурга обнаружили у своего дома замерзшего пса, привязанного веревкой за хвост. Рядом были следы – жители считают, что пес пытался вырваться. Также рядом были выгоревшие петарды. Причина смерти точно неизвестна, возможно он замерз – собака лежала, закрыв лапами нос, или умерла от остановки сердца, ведь все знают, как собаки боятся взрывов хлопушек", - говорится в тексте обращения (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Хозяйка собаки написала заявление в полицию.

"Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства, при которых погибла данная собака. В ходе проверки будет установлено, действительно ли причиной смерти животного стали умышленные действия какого-либо лица, а также имеются ли в данном случае признаки жестокого обращения с животным. Полиция также просит очевидцев возможных противоправных действий обращаться в органы внутренних дел", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

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