Обошлось без пострадавших.

Утром 11 января 2018 года на 170-м километре Тюменского тракта столкнулись три грузовика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, водитель Tatra остановился на обочине из-за лопнувшего колеса и выставил аварийный знак. За ним остановилась попутная фура Mercedes, чтобы пропустить встречный транспорт и объехать место аварии. Следовавший за ним водитель Volvo не успел затормозить и врезался в Mercedes. Последний отбросило на Tatra.

Пострадавших нет.