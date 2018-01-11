×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Молодой тюменец на Daewoo Nexia влетел в автобусСегодня в 14:26

  • Текст

Трое пострадавших.

Утром 11 января 2018 года в Тюмени на объездной в районе Лесобазы произошла авария с автобусом.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель регионального УГИБДД Анжела Борисова, общественный транспорт отъезжал от остановки. В это время в него врезалась попутная Daewoo Nexia.

Водитель легковушки и двое его пассажиров (молодые люди 19, 22 и 33 лет) получили травмы - сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Следует напомнить, что сегодня в Миассе столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутка. 30-летний водитель легковушки погиб на месте. Водитель и пассажирка микроавтобуса получили травмы.

Также по теме:
В Миассе бесправник протаранил маршрутку - он погиб

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

"Волонтеры Победы" не прошли в Штаб

Подвел Екатеринбург?

Будь здоров! Гав-гав

Будь здоров! Гав-гав

В новом году собаки.

С Новым годом - 50!

С Новым годом - 50!

История страны и жизни корреспондента "Уралинформбюро"

Интервью

Инфографика

Миллионы на лед

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×