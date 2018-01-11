Трое пострадавших.

Утром 11 января 2018 года в Тюмени на объездной в районе Лесобазы произошла авария с автобусом.

Как рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель регионального УГИБДД Анжела Борисова, общественный транспорт отъезжал от остановки. В это время в него врезалась попутная Daewoo Nexia.

Водитель легковушки и двое его пассажиров (молодые люди 19, 22 и 33 лет) получили травмы - сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Следует напомнить, что сегодня в Миассе столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутка. 30-летний водитель легковушки погиб на месте. Водитель и пассажирка микроавтобуса получили травмы.

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