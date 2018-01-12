Тюменец умер в очереди в больнице11 января в 15:34
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Следователи проводят проверку.
11 января в одной из поликлиник Тюмени скончался пришедший на прием 74-летний мужчина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Мужчина потерял сознание у стойки регистрации. Врачи пытались оказать ему помощь. Как отметила пресс-секретарь станции городской скорой помощи Ирина Бердюгина, ранее мужчина перенес два инфаркта.
Тюменские следователи проводят проверку по факту случившегося.
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