Следователи проводят проверку.

11 января в одной из поликлиник Тюмени скончался пришедший на прием 74-летний мужчина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Мужчина потерял сознание у стойки регистрации. Врачи пытались оказать ему помощь. Как отметила пресс-секретарь станции городской скорой помощи Ирина Бердюгина, ранее мужчина перенес два инфаркта.

Тюменские следователи проводят проверку по факту случившегося.