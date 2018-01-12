На Уралмаше.

Днем 11 января 2018 года в Екатеринбурге на улице Бакинских Комиссаров полицейская машина попала в ДТП. Фото с места аварии в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы.

"Виноват водитель калины, не пропустил полицию с сиреной", - пишут местные жители в группе "Инцидент. Екатеринбург" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что машина принадлежит региональному управлению Росгвардии. В ДТП никто не пострадал.