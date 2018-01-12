Рядом с селом.

Филиал муниципального предприятия "Ямальские олени" оштрафован на 500 тысяч рублей за незаконную свалку трупов животных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ходе проверки выяснилось, что на предприятии нет утилизационного цеха, печи сжигания и биотермической ямы для утилизации биологических отходов. Отходы после разделки туш оленей вывозились в тундру вблизи села Сеяха - на свалку-полигон бытовых отходов.

"Данные действия являются грубым нарушением законодательства в области ветеринарии, могут способствовать возникновению и распространению возбудителей инфекционных, инвазионных болезней, общих для человека и животных, а также влекут за собой загрязнение патогенными микроорганизмами окружающей среды", - пояснили в ведомстве.