СКР проводит проверку.

Днем 10 января 2018 года в Челябинске около одной из многоэтажек скончалась пожилая женщина. Прохожие вызвали скорую помощь, но помочь пенсионерке врачи не смогли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, проводится доследственная проверка. Выясняется причина гибели женщины.

По данным "Копейского рабочего", пенсионерка потеряла сознание неподалеку от ТЦ "Башня". Прохожие пытались оставить четыре кареты скорой помощи, но врачи проехали мимо. Медики приехали на вызов лишь через 20 минут.