Пострадали "цены на бензин".

На улице Восточной в уральской столице столкнулись такси "Три десятки" и автобус ПАЗ. Информацию о происшествии и фото с места утром 12 января в соцсети разместили очевидцы, передает "Уралинформбюро". По их данным, в аварии никто не пострадал.

Свидетель ДТП полагает, что виновником стал водитель автобуса, который поворачивал на заправку и не уступил дорогу таксисту. Легковушку от удара отбросило на стеллу АЗС. Конструкция, как и машины, серьезно повреждена. Именно этот факт вызвал наибольшее внимание интернет-пользователей. "Это - удар по ценам на бензин", - сыронизировал каждый второй комментатор.

Официального комментария по факту произошедшего на момент публикации новости получить не удалось.



Фото: vk.com/incekb