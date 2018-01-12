Туристка из Магнитогорска сорвалась со скалы в ГрузииСегодня в 09:20
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У девушки нет страховки.
30-летняя туристка из Магнитогорска серьезно пострадала во время отпуска в Грузии. Девушка оступилась и упала с 20-метровой скалы. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написала ее сестра.
"Она осталась в живых только благодаря чуду! У неё множественные переломы, гематомы, кантузия легкого... (прилагаю справку из клиники). Ей сложно дышать самостоятельно, помогает подключенный аппарат с кислородом. Её мучают жуткие боли и последствия от различных препаратов (обезболивающие, наркотики, антибиотики...)", – пишет она (орфография и пунктуация сохранены – при. ред.).
У туристки не было страховки, передает "Уралинформбюро". За 11 дней лечения клиника выставила счет на 5 000 долларов. Девушке предстоит транспортировка на родину. Лететь ей нужно только лежа и в сопровождении медицинского специалиста. По словам сестры пострадавшей, такой перелет будет стоить 6 800 долларов, а посольство России в Грузии в помощи отказало.
Стоит отметить, с туристками из Челябинской области регулярно происходят несчастные случаи во время отпуска за границей. В ноябре в Таиланде девушка упала с велосипеда и повредила голову. В октябре в Доминикане туристка высунулась из окна движущейся машины и ударилась головой о дорожный знак. Женщина скончалась. В июле в ДТП на Кипре серьезно пострадала еще одна путешественница из Южного Урала.
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