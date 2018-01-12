Из-за бурана.

В Карагандинской области (Казахстан) из-за снежного бурана опрокинулся автобус Setra с 45 пассажирами. Авария произошла на 103 километре дороги Караганда – Аягоз – Бугаз, передает "Уралинформбюро".

Спасатели достали из лежащего на боку автобуса всех пассажиров и водителя. Большинству из них не потребовалась помощь врачей, но троих все же отвезли в центральную больницу поселка Ботакара, где их госпитализировали, сообщили в пресс-службе областного департамента чрезвычайных ситуаций.

Стот напомнить, что 11 января в шести областях Казахстана (Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской) ограничили движение по республиканским дорогам для всех видов транспорта. Причина – в сильном снеге, метели и плохой видимости.