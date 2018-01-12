Он не был пристегнут.

11 января в Курганской области на 117-м километре автодороги "Иртыш" вылетел с дороги и перевернулся Mitsubishi.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды зауральского УГИБДД, за рулем иномарки находился 71-летний житель Челябинской области. Он не справился с управлением.

Пенсионер не был пристегнут и скончался на месте. Его 54-летняя пассажирка получила травмы.