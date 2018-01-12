В Зауралье на трассе перевернулась иномарка - погиб мужчинаСегодня в 10:16
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Он не был пристегнут.
11 января в Курганской области на 117-м километре автодороги "Иртыш" вылетел с дороги и перевернулся Mitsubishi.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды зауральского УГИБДД, за рулем иномарки находился 71-летний житель Челябинской области. Он не справился с управлением.
Пенсионер не был пристегнут и скончался на месте. Его 54-летняя пассажирка получила травмы.
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