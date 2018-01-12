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Тюменскую почту эвакуировали из-за заводной игрушкиСегодня в 10:40

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Подозрительно тикала.

Отделение "Почты России" на улице Гнаровской в Тюмени вечером 11 января эвакуировали из-за тикающей посылки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает "Уралинформбюро". На месте работали сразу несколько нарядов правоохранителей. Всех людей вывели на улицу и перекрыли дорогу к отделению.

Сообщение о подозрительной посылке поступило в полицию в 16:48. Следственно-оперативная группа работала на месте ЧП, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась В подозрительной посылке оказалась заводная игрушка.

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