Подозрительно тикала.

Отделение "Почты России" на улице Гнаровской в Тюмени вечером 11 января эвакуировали из-за тикающей посылки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях, передает "Уралинформбюро". На месте работали сразу несколько нарядов правоохранителей. Всех людей вывели на улицу и перекрыли дорогу к отделению.

Сообщение о подозрительной посылке поступило в полицию в 16:48. Следственно-оперативная группа работала на месте ЧП, однако информация о взрывном устройстве не подтвердилась В подозрительной посылке оказалась заводная игрушка.